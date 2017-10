Un accident mortel à Aix en Provence : un réunionnais de 23 ans décède

C’est une maman en pleurs que nous avons eu en ligne ce matin. Son fils de 23 ans est décédé cette nuit, des suites d’un accident survenu quelques jours plus tôt à Aix en Provence. Ce jeune réunionnais avait sauté la mer pour travailler en métropole. « Il avait sa petite amie, il habitait Marseille et travaillait comme vendeur chez Go Frost, une société de commerce d’aliments surgelés à domicile »

Les circonstances de l’accident

Ce soir là, Xavier Crescence conduisait sa voiture, à Aix, avec un ami. « Il roulait un peu vite, explique sa maman, et a heurté un terre-plain. La voiture a glissé et a tapé dans un poteau, les air bags ne se sont pas déclenchés. Mon fils a eu un gros choc au front, et un traumatisme crânien. Vendredi soir , on lui a fait une fibroscopie et son état de santé s’est brusquement dégradé ».

Deux membres de sa famille sont actuellement dans l’avion pour effectuer les démarches de rapatriement vers la Réunion.