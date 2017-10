Un appel aux dons pour la sortie d’un film 100% péi

La société Tik Tak Productions est en train de travailler sur un projet de film mais butte sur un gros problème : le financement. sur lequel nous

Il s’agit d’un documentaire intitulé « Le Bon Sens des Hommes (et la folie du monde) » qui rend hommage aux savoirs populaires traditionnels oubliés au profit d’une modernisation parfois destructrice.

Aujourd’hui confronté à l’absurdité de ses propres choix, l’Homme réalise qu’il serait peut-être temps de revenir à des solutions de « bon sens »: recycler, ne pas gaspiller, manger ce que l’on a planté, être solidaire… N’est-ce pas juste ce que faisaient naturellement nos anciens?

VOIR LE TEASER DU FILM CI DESSOUS

Le Bon Sens des Hommes (et la folie du monde)

Des Réunionnais font un rêve: celui de l’autonomie! L’autonomie des ventres mais aussi celle des consciences!

Et si l’on réinventait tout ce que nous avons perdu ?Autour d’eux, le monde est devenu fou : le consumérisme est roi, l’individualisme forcené, la domination de l’Homme sur la nature est la règle. Pourtant, certains ont choisi de résister à ce tourbillon insensé : Ingrid, la jeune poétesse, Bernard, qui aide les autres à se relever en donnant une seconde vie aux objets, Max, le paysan illuminé, Daniel et Annie-Claude, les éveilleurs de conscience et William, le tisaneur.Ils font appel à leur mémoire, au bon sens des anciens qui savaient vivre en autonomie : se nourrir, se soigner, recycler, vivre en communauté. Comment retrouver aujourd’hui ces connaissances traditionnelles pour aller dans la bonne direction ? Celle d’un monde plus juste et plus humain.

Qui est la réalisatrice?

Anaïs Charles-Dominique a été journaliste pendant une dizaine d’années en Afrique du Sud et à La Réunion, avant de se consacrer pleinement au documentaire, depuis 2012 : Prisonnier d’un mythe, 2009 ; L’Horizon Cassé, 2012 et Maloya, j’écris ton nom, 2015, sans compter une série documentaire ( La vie devant soi, 2013) qui portent sur des thèmes différents mais sont tous reliés par un questionnement sur l’identité et la culture réunionnaise actuelle. Avec Le Bon Sens des Hommes (et la folie du monde), elle s’intéresse aux pratiques traditionnelles créoles oubliées et parfois même stigmatisées qui reviennent aujourd’hui à l’ordre du jour parce qu’elles incarnent tout simplement le « bon sens » des anciens. Un retour à la sagesse salvateur dans notre monde devenu fou….