Un boulanger de l’île se lance dans le pain au charbon actif végétal !

La boulangerie « L’atelier du pain » de Saint-Denis se lance dans le pain au charbon actif végétal dès ce lundi. Une première sur l’île, selon le boulanger en direct sur notre antenne.

« Le charbon végétal est le plus actif des désintoxiquant naturels connus. Celui qui provient de la combustion de coques de noix de coco est le plus performant. Son efficacité pour contrer plusieurs problèmes de santé comme des troubles digestifs et intestinaux est reconnue« , indique-t-il.