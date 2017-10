Un colloque international « Artisans de la paix et passeurs »

UN colloque international et pluridisciplinaire se tiend les 20 et 21 octobre, à l’amphithéâtre 2 de la Faculté de droit et d’économie de l’Université de La Réunion, autour du thème « Artisans de la paix et passeurs / Peace-Makers and Bridge-Builders ».

Le Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI), Hamada Madi, présidera la séance d’ouverture du colloque le vendredi 20 octobre, et interviendra sur le thème « Sécurité et relations internationales dans l’océan Indien : comment construire la Paix ».

Vendredi 20 octobre 2017 Océan Indien

Président de séance : S.E. Hamada Madi Boléro

9h30 : Ouverture officielle

* M. Jean-Marc Rizzo, Doyen de la Faculté de droit et d’économie

* M. Frédéric Miranville, Président de l’Université de La Réunion ou son représentant

* M. Amaury de Saint-Quentin, Préfet de La Réunion ou son représentant

* M. Georges Dalleau, Vice-Président en charge de la Recherche ou son représentant

* Mme Anne-Françoise Zattara-Gros, Vice-Présidente en charge des Relations internationales ou son représentant

* Mme Ludivine Royer, Vice-Présidente à l’Egalité Femme-Homme

* M. Carpanin Marimoutou, Vice-Doyen de l’UFR Lettres et Sciences Humaines en charge de la Recherche

* M. Jean-Michel Jauze, Directeur de l’UFR Lettres et Sciences Humaines ou son représentant

* M. Jean-Philippe Watbled, Directeur du laboratoire LCF

* Mme Sophie Geoffroy (LCF, ITEM-CNRS), Responsable du programme Ubuntu et du colloque « Artisans de la paix et passeurs », Directrice scientifique de l’axe Europe-Afrique du Sud

* Mme Wanda Yeng-Seng-Brossard (CRJ), Directrice scientifique de l’axe océan Indien

10h20-10h40 : Hamada Madi Boléro, Secrétaire général de la Commission de l’océan Indien (COI) : « Sécurité et relations internationales dans l’océan Indien : comment construire la Paix »

10h40-11h00 : Jean-Claude de l’Estrac, ancien Secrétaire général de la COI : « L’Indianocéanie, instrument de paix »

11h00-11h20 : Pause-café

11h20-11h40 : Wilfrid Bertile, Professeur des Universités, ancien Secrétaire général de la COI : « La médiation de la Commission de l’océan Indien dans la gestion de la crise malgache »

11h40-12h00 : Wanda Yeng-Seng-Brossard, MCF, Université de la Réunion, CRJ : « La mer partagée : le droit international, garant de la paix ? »

12h00-12h20: Baptiste Javary, doctorant à l’Université Paris-Nanterre, chargé d’enseignement à l’Université de La Réunion: «La diplomatie parlementaire: quel rôle pour les assemblées dans la promotion de la Paix ? »

12h20-14h30 : Pause déjeuner

Président de séance : Jean-Claude de l’Estrac

14h30-14h50 : Patricia-Marie Ducret, MCF, Université de La Réunion, CRJ : « La création d’une école de droit à Bourbon : une longue lutte entre Maître Lesueur et le pouvoir central »

14h50-15h10 : Jérôme Dorvidal, Docteur en Histoire, Université de la Réunion, CRESOI : « Peace People : les pionniers du mouvement pour la paix en Australie »

15h10-15h30 : Hayat Caro, Docteur en sciences politiques, Université de Paris VIII : « La protection des enfants dans les conflits armés »

15h30-15h50: Christophe Valingot, expert en épidémiologie, consultant auprès de l’Organisation mondiale de la santé : « La coopération en santé, instrument de la Paix »

15h50-16h10 : Pause-café

16h10-16h30 : Carole Berrih, Directrice Synergies Coopération : « Coopération internationale et acteurs non étatiques : comment intervenir en zone de conflit pour participer à la paix »

16h30-16h50 : Loïc Peyen, docteur en droit, Université de la Réunion, CRJ : « Le devoir de protection de l’environnement : tous artisans de la Paix ? »

16h50-17h10 : Céline Kuhn, MCF HDR, Université de La Réunion, CRJ : « Paix et Humanité, la voie de la Dignité humaine »

Samedi 21 octobre 2017 Matin : Europe

Président de séance : Jean-Philippe Watbled

9h30-9h50 : Michel Prum, PR, Université de Paris-Diderot, Vice-Président de l’IVLS et directeur du Groupe de Recherches sur l’Eugénisme et le Racisme : « Charles Darwin : lutter contre la haine de l’autre pour préserver la paix »

9h50-10h10 : Jacqueline Bayard-Pierlot, ancienne Inspectrice de l’Education Nationale et petite-fille d’Emile Duclaux : « Emile Duclaux, du chercheur à l’ »intellectuel » »

10h10-10h30 : Sally Blackburn-Daniels, University of Liverpool : « ‘Separate in interest, unequal in power’: Cosmopolitanism and Pacifism in the Work of Vernon Lee »

10h30-10h50 : Pause-café

10h50-11h10 : Marie Scot, MCF, IEP Paris : « Elie Halévy et la Grande Guerre »

11h10-11h30 : Florence Binard, PR, Université de Paris-Diderot, GRER-ICT : « Le combat des Anglaises contre l’armement nucléaire : perception et analyse du camp de Greenham Common dans le magazine féministe Spare Rib dans les années 1980 »

11h30-12h30 : Christine Visnelda-Douzain (Responsable de l’Unité de Psychotrauma et du Centre de Ressources NOE) et C. Bertin (assistante socio-éducative SPIP, Service Pénitencier de La Rivière des Galets) : « L’humanité recouvrée. Un exemple de justice restaurative à La Réunion »

12h30-14h30 : Pause déjeuner

Après-midi : Afrique du Sud

Présidente de séance : Claude Féral

14h30-14h50 : Claude Féral, PR, ancienne directrice du laboratoire Oracle : « uBuntu en Afrique du Sud : bilan et perspectives en 2017 »

14h50-15h10 : Kimane Baltyde, doctorante CEMOI : « Ubuntu, artisan de la paix dans Zulu Love Letter (2004) de Ramadan Suleman »

15h10-15h30 : Fabrice Folio, MCF, CREGUR-OIES : « Artisans de la paix en Afrique du Sud : nobélisation et patrimonialisation »

15h30-15h50 : Elizabeth Le Roux, PR, Department of Information Science, University of Pretoria : « Freedom fighters and freedom writers: publishing and reading before and after apartheid »

15h50-16h10 : Pause-café

16h10-16h30 : Archie L. Dick, PR, Department of Information Science, University of Pretoria, South Africa: «Bridge builders and Peace makers in South African and Western Indian Ocean reading networks »