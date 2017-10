Bellemène : il éventre son père qui lui demandait… de cuisiner dehors !

C’est un drame affreux qui s’est déroulé dimanche matin à Bellemène St Paul.

Un fils a poignardé son père, en pleine poitrine, au domicile familial, chemin Hoarau. Jean Ulrich Jean Baptiste, employé communal au service environnement de la mairie de St Paul, et âgé de 57 ans, a été poignardé vers 9 heures du matin, pour une raison futile. Il aurait demandé à son fils, Léo, de cuisiner le cari du midi « dehors » et pas dans la maison. Le fils, la petite vingtaine , a vu rouge et s’est saisi d’un couteau pour éventrer son papa. Ce dernier succombera à l’hôpital de ses blessures. Quant à Léo, il est actuellement en garde à vue. Il a expliqué qu’il était alcoolisé au moment des faits, conséquence d’une soirée très arrosée où il célébrait son anniversaire. Il s’était enfui après son crime, mais a rapidement été interpellé par les services de la gendarmerie, dans son quartier. L’autopsie doit avoir lieu aujourd’hui sur le corps d’Ulrich Jean Baptiste, dont la famille depuis hier est en deuil. Léo devrait être présenté dans les heures à venir devant le parquet de St Denis.