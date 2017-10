Un palangrier taïwanais en feu secouru à 650 km des côtes de La Réunion

Un dispositif de sauvetage a été mis en place par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La Réunion, ce matin, afin de secourir les 17 membres de l’équipage d’un palangier taïwanais de 24m «MING MAAN SHYANG 18 » victime d’un important incendie à bord.

L’alerte est arrivée à 05h au CROSS via le centre de sauvetage en mer de Taipei pour venir en aide à ce navire situé à plus de 650 km au Sud de La Réunion. Quinze membres d’équipage ont réussi à embarquer dans deux radeaux de survie dont un souffrant de brûlures ; deux autres marins n’ont pas été en capacité d’évacuer le navire en feu.

Compte-tenu des difficultés de communication, le centre de sauvetage de Taïwan assure la traduction de chinois en anglais, via un moyen satellite avec les marins taïwanais et le CROSS Réunion.

A ce stade, un autre palangrier taïwanais de 18 m, le «HUNG YI» est actuellement sur zone depuis 08h00 afin de secourir les rescapés et d’obtenir plus d’informations sur les deux marins restés sur le navire en feu et sur celui qui souffre de graves brûlures.

Deux navires de commerce, un cargo norvégien, le «M/V STAR KVARNEN » et le pétrolier panaméen « C.PROGRESS » ont également été déroutés et un avion de type « CASA » des FAZSOI basé à La Réunion reste en alerte, si besoin, pour rallier la zone.