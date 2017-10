Un parapentiste tente d’éviter un avion et finit dans les galets

Il était 19H quand les pompiers ont pris en charge un parapentiste âgé d’une cinquantaine d’années à l’Etang du Gol. Une heure avant, l’homme a été contraint d’atterrir en catastrophe sur les galets du front de mer saint louisien.

Ludovic était sur place et explique s’être entretenu avec le parapentiste.

« Il nous a expliqué qu’il voulait éviter un avion qui atterrissait, et qu’il a pris la décision d’atterrir le plus rapidement possible. Il l’a fait dans les galets de l’étang du Gol et s’est blessé à la jambe. Il a crié à l’aide, je suis venu avec d’autres personnes qui étaient sur les lieux. Sa cheville en particulier était touchée et saignait ». L’homme a pris la direction du CHU de Terre Sainte.

