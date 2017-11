3 mois de prison avec sursis requis contre Frédéric Vienne pour un champ de canne vandalisé

Comparaissant au tribunal, le patron de la FDSEA était jugé pour la destruction d’un champ de canne à l’Etang-Salé lors des rassemblements pour la signature de la convention canne en mai dernier.

3 mois de prison avec sursis, et 1000 euros d’amende ont été requis pour vol aggravé avec dégradation en réunion.

Le délibéré sera rendu le 7 décembre.

Un rassemblement était prévu en soutien à Fédéric Vienne ce matin.

« Lors des rassemblements concernant la signature de la dernière convention canne, plusieurs actions ont été menées par tous les syndicats, et dont l’ensemble des responsables. Or, seul Frédéric Vienne a été convoqué au tribunal, non pas au titre de Président de la FDSEA, mais en tant que personne physique. La FDSEA dénonce un combat des gros contre les petits (qui se sont battus pour tous les canniers) et l’attaque d’une personne particulière, pour une cause commune« , annonce le communiqué.