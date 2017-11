Un vol d’United Airlines à destination de Washington forcé de retourner à Pékin à cause d’un passager ivre et agressif.

Le vol United Airlines UA808 a quitté l’aéroport international de Beijing Capital vers 19 heures vendredi, transportant 212 passagers à Washington. L’équipage a envoyé un code d’urgence après deux heures de vol. Un passager s’est disputé avec un autre passager assis à côté de lui. L’un des agents de bord a essayé de le calmer mais il est devenu de plus en plus violent.

Le vol a dû faire demi tour alors que le conflit entre le passager et l’agent de bord dégénérait et que d’autres passagers étaient dérangés. Le pilote a alors décidé de rebrousser chemin et a atterri à Beijing vers 22h30.

Des images de radar de vol indiquent que le Boeing 787 s’est retourné près de la frontière avec la Russie alors qu’il survolait la province du Heilongjiang. Le passager en question avait bu et est devenu physiquement violent.