Une aide de 56,5 millions d’euros pour le CHU

Le CHU de La Réunion bénéficie d’un engagement important de L’État pour accompagner son redressement financier : 56,5 M€ sur la période 2017-2021

dont 32,5 M€ en soutiens pérennes et 24 M€ en aides exceptionnelles.

Cet accompagnement est susceptible d’être prolongé d’ici quelques mois par une

aide à l’investissement pour le financement de l’opération bâtiment central sur le site

de Saint-Pierre.

Il s’agit d’une très bonne nouvelle qui ouvre de réelles perspectives de retour à un

équilibre budgétaire pour notre CHU.

Cette reconnaissance par le niveau national de ses missions et surcoûts spécifiques

devra être prolongée par l’effort de la communauté hospitalière : le CHU devra maîtriser ses charges d’exploitation et développer ses recettes.

La mise en œuvre d’un plan de retour à l’équilibre, présenté au Comité interministériel de performance et de modernisation (COPERMO) le 26 septembre prochain, vise à créer les conditions durables d’une offre publique de soins de qualité pour nos patients, et concerne aussi le développement des activités d’enseignement et de recherche qui signent l’excellence Française dans l’Océan Indien.

La réussite du plan de retour à l’efficience sera exigeante, et nécessitera une solidarité interne entre les professionnels du CHU, l’évaluation de la performance de chaque secteur et l’équité de l’effort qui devra être porté par tous les membres de la communauté hospitalière.