Une campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes

Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, a lancé la campagne de sensibilisation grand public relative aux violences faites aux femmes.

Cette campagne de sensibilisation vise à briser le silence des victimes, à mobiliser et rendre acteurs les ménages réunionnais dans la lutte contre ces violences. Elle s’inscrit dans la continuité des travaux des états généraux des violences faites aux femmes et se déroulera jusqu’au 26 novembre 2017.

Les outils de sensibilisation -un spot audiovisuel, une affiche et un dépliant- seront diffusés dans les médias, les lieux institutionnels et associatifs afin d’atteindre le plus grand nombre :

* le spot de 30 secondes en version créole, sous-titré en français, retrace le témoignage d’une femme victime ayant subi plusieurs formes de violence conjugale ;

* l’affiche et le dépliant définissent les formes et le cycle de la violence conjugale.

Par ailleurs, plusieurs acteurs de prise en charge sociale, médicale et judiciaire des victimes de violences interviendront dans les médias pour échanger sur les moyens de lutte contre les violences subies par les femmes.