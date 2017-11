Une deuxième vie pour les objets trouvés de l’aéroport

L’Aéroport de La Réunion Roland Garros et EMMAUS Réunion signeront le mardi 7 novembre 2017 une convention de partenariat dans le cadre du développement d’actions communes participant à la mise en place d’une économie circulaire et à la réduction du nombre de déchets.

La S.A. Aéroport de la Réunion cède à titre gratuit à l’association EMMAUS dans le cadre de ses missions de collecte et de réemploi d’objets, un stock de matériels et de biens ne répondant plus à ses besoins et issus du stock des objets trouvés, une fois le délai légal de leur conservation expiré(matériels électroniques, informatiques, meubles, vêtements…). Un premier don sera réalisé demain.