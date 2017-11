Une exposition itinérante sur l’Etang Saint-Paul

Ce jour, mardi 7 novembre 2017, en présence de Cyril Melchior, 1er vice-président du Conseil Départemental de La Réunion, de Virginie Peron, élue à l’environnement à la Mairie de Saint-Paul et 1ère vice-présidente de la Régie RNNESP, de Isabelle Sigala, coordinatrice du réseau et de Nila Spitz, directrice de l’école Louise Siarane, l’exposition itinérante « Mon étang à Saint-Paul, mi koné, mi aim, mi protèz ! » a été inaugurée en compagnie des trois élèves de l’école et de leurs parents.

Véritable projet d’école construit sur l’année 2016-2017, l’exposition écrite par les élèves et l’équipe de la Régie RNNESP se compose de dix rolls up ludiques et colorés présentant les origines de l’étang Saint-Paul, la faune et la flore typique des zones humides, l’histoire et le patrimoine culturel, les dangers qui menacent l’étang ainsi que le rôle de la Réserve Naturelle Nationale Etang de Saint-Paul dans la protection de cet espace naturel fragile. Ainsi, photos et dessins d’enfants se mélangent aux textes pour créer un vrai discours en faveur de la protection de l’Etang Saint-Paul.

Au cours de l’inauguration, deux ambassadeurs, désignés par les enfants de l’école, se sont vu remettre leur diplôme et ont planté deux arbres indigènes (benjoin et bois d’olive noir), emblématiques de la flore indigène de l’ouest de La Réunion. Ils auront la charge, avec les autres élèves de prendre soin des arbres plantés.

Puis une visite de l’exposition avec les élèves et les élus s’est déroulée sous le préau de l’école.

Enfin, comme l’a souligné, Virginie Peron, cette exposition itinérante est prêtée gratuitement à l’ensemble des établissements scolaires de tout niveau et culturels (bibliothèques, médiathèques…) qui en font la demande auprès de la Régie RNNESP.

Pour les modalités de prêt, il est conseillé de prendre contact avec la Régie RNNESP au 0262 70 28 88.