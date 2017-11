Une fille de 17 ans tabassée par son concubin à St-André

Une autre scène de violence à l’égard des femmes se serait produite à la Ravine Creuse, Saint-André la semaine dernière. La victime: une jeune fille de 17 ans, sauvagement tabassée par son concubin. L’agression se serait déroulée jeudi.

La mère de cette jeune fille rapporte sur les ondes de Free Dom que le compagnon de sa fille aurait donné des coups de pieds à la tête de la victime. Blessée, elle aurait la tête enflée et le visage plein de bleus qui lui font très mal. Elle aurait également eu les doigts cassés.

Ayant eu peur des représailles de son concubin, elle n’osait pas se rendre immédiatement aux urgences. Maintenant que son compagnon est déjà arrêté et incarcéré, et elle compte se rendre à l’hôpital de Saint-Benoît, d’autant plus que sa douleur s’est intensifiée.