Une formation sur la prématurité pour les professionnels de santé

A l’invitation du Réseau de Périnatalité Repère, et dispensée par l’association SOS Préma, la formation « Journées des Soignants » se déroulera au CHU Nord le vendredi 03 novembre et au CHU Sud le lundi 06 novembre.

Ces journées ont pour vocation de sensibiliser le personnel soignant au vécu des parents d’enfants nés prématurés avec des moments d’échanges et de débat où ces derniers livreront leurs expériences, leurs difficultés et leur ressenti.

Ces deux jours s’articuleront autour du thème « Prématurité : les parents partenaires de soin ». L’association SOS Préma essaiera d’apporter des éclairages et des clés grâce à son expertise de plus de 12 ans au service des plus petits.

Ces journées sont aussi l’occasion de découvrir l’association SOS Préma et mieux comprendre ses actions au quotidien : l’accompagnement et le soutien des familles, la sensibilisation des pouvoirs publics, et le dialogue avec les équipes médicales, dans lequel s’inscrivent les « journées des soignants ».

Quelques thèmes abordés au cours des discussions :

• Naissance prématurée : le moment où tout bascule

• Néonatalogie : quel quotidien pour les familles ?

• Devenir parents en néonatalogie, la famille mise à l’épreuve :

o La séparation

o Le peau à peau

o L’allaitement

• Rencontre de la vie et de la mort

• La sortie de l’hôpital, entre joies et peurs

• La nécessité d’un suivi

• Les soins de développement

Le Mardi 07 Novembre, l’équipe du siège de l’association rencontrera les chefs de service des hôpitaux de Saint-Pierre et Saint-Denis. Ces rencontres permettront à l’association de connaitre mieux les problématiques spécifiques des services de l’Ile de La Réunion. Ce sera également l’occasion d’informer les services de néonatalogie de l’aide que pourrait leur apporter l’association.

L’association profitera également de sa venue pour rencontrer des parents dont les enfants sont sortis des services. Ces rencontres pourront peut-être faire naitre des vocations de Correspondants Locaux de l’association sur l’Ile de La Réunion.

Chaque jour, en France, 165 bébés naissent prématurément et sont hospitalisés.

Sur ces 165 bébés :

– 5 décéderont

– 8 seront victimes de handicap

– 33 connaîtront des retards de développement

Pour de nombreuses familles, c’est un parcours du combattant ponctué de différentes épreuves comme le traumatisme d’une naissance où la vie côtoie la mort, la séparation et la difficulté de création du lien parents/enfants qui s’en suit, la perte d’emploi, la précarité, l’inadaptation du cadre scolaire… qui s’ajoutent au suivi médical à long terme de l’enfant. Pourtant il existe des solutions humaines, médicales et sociales pour réduire ces conséquences parfois dramatiques.

Ces solutions sont trop souvent méconnues ou non appliquées par manque de

volonté ou de moyens.

SOS Préma se bat pour donner à tous les enfants prématurés les meilleures chances

de bien grandir.

– Nous soutenons les familles grâce à une permanence téléphonique et un réseau de bénévoles réparti sur toute la France.

– Nous travaillons au côté des équipes médicales, formons les soignants, et les aidons à mettre en place des soins centrés sur la famille.

– Nous portons la voix des familles auprès des pouvoirs publics et défendons leurs droits.

SOS Préma s’engage pour nos plus petits, nos plus fragiles qui sont aussi nos adultes

de demain.