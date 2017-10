Une formation sur l’ile pour devenir… Wedding planner !

« International Wedding Institute, forme, depuis 2008, aux métiers de Wedding Planner, Wedding Designer et Officiant de cérémonie laïque à travers différentes sessions partout en Europe. Depuis sa création, plus de 600 élèves ont été formés, dont de nombreux réunionnais, et près de 300 agences d’organisation de mariage ont été créées par des anciens élèves certifiés« , indique le communiqué.

« Depuis quelques années, le métier d’organisateur de mariage se démocratise de plus en plus en France et en Europe et pour renseigner les nombreux réunionnais qui s’intéressent aux formations de l’institut dispensées au centre parisien mais aussi à la formation à distance (e-learning), et surtout dans l’optique d’organiser une session de formation fin 2018 à la Réunion, International Wedding Institute organise un séminaire d’information gratuit, le jeudi 2 novembre 2017 (17h) à Saint Denis (68 bis rampes de Saint-François)« .

Ce séminaire est également l’occasion d’informer les réunionnais sur les métiers du mariage, des carrières professionnelles nouvelles comme Wedding Planner et Wedding Designer.

L’institut sera également présent sur le Salon Mariage et Fête à Saint Denis (Nordev) le vendredi 3 novembre 2017 pour une conférence/interview vers 16h30.