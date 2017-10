Une journée d’animation à la déchetterie de Saint-Laurent

Usagers de La Possession (et d’ailleurs dans l’Ouest), votre déchetterie est en fête ! Rendez-vous nombreux en famille à la déchèterie de Saint-Laurent ce mercredi 25 octobre 2017 de 9h à 16h. Une journée pour mieux vous familiariser avec le fonctionnement de la déchetterie et pour rencontrer les agents qui y travaillent. Ils vous accueillent chaque jour pour vous informer sur le tri de vos déchets et vous orienter sur le site. Échangez avec eux pour mieux comprendre leur métier. Une journée aussi pour rencontrer les habitants du quartier, vous amuser, vous adonner à des activités ensemble… Tout ceci, dans un esprit ludique et dans la bonne humeur ! Et vous repartirez peut-être avec des cadeaux surprises.

À NOTER

• Tout est prévu par l’organisation pour passer une belle journée, ensemble dans la joie et en toute sécurité.

Toutefois, pour des raisons de responsabilité, les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pour accéder au site. Merci de votre compréhension.

• En raison de l’accueil exceptionnel de nombreux visiteurs et des animations programmées sur le site et à proximité, le fonctionnement habituel de la déchèterie risque d’être relativement perturbé. Nous présentons par avance nos excuses pour la gêne occasionnée aux usagers qui viendront déposer leurs déchets ce jour-là.



Au programme

(Re)Découvrez la déchèterie

► Parcours de jeux

Exprimez votre créativité

► Ateliers de confection de bijoux, pots et sacs à main

Venez vous amuser en groupe

► Jeux lontan, ateliers maloya, football

LE SAVIEZ-VOUS ?

La déchèterie est un équipement de proximité aménagé qui réceptionne vos apports volontaires de déchets préalablement triés (déchets végétaux, encombrants, cartons, textile, verre, batteries, gravats, …).

C’est un service public gratuit et accessible 7 jours/7 par les usagers du territoire.

Le TCO compte 12 déchèteries sur l’ensemble de ses communes. Cela en fait le territoire le mieux doté de La Réunion.

Ces équipements connaissent de plus en plus de succès ! En 2016, vous étiez plus de 240 000 usagers à l’année, dont 73% de particuliers et 27% de professionnels, à apporter vos déchets en déchèterie. Ce qui représente plus de 20 000 tonnes.

Et depuis août 2014, le TCO a mis en place au sein de certaines déchèteries le concept innovant du Trokali (espace de brocante gratuite). Grâce à vous les « troqueurs », ce sont 120 000 objets qui ont été échangés en 2016, soit une estimation de plus de 60 tonnes de déchets dont la durée de vie a été allongée. Autant de déchets détournés de l’enfouissement ! Quand environnement rime avec économie et solidarité, nous sommes tous gagnants. Bravo à vous !