Une reconnaissance nationale pour le CCAS de la Possession

Acteur du volet social, de l’accompagnent des personnes en situation difficile, de l’entraide et de la solidarité sur le territoire Possessionnais, le CCAS de la Possession a reçu à l’occasion du Congrès national de l’UNCAS organisé à Reims les 17 et 18 octobre 2017, le Prix de l’Innovation Sociale Locale 2017. Le CCAS de La Possession a été récompensé dans la catégorie Culture et action sociale locale, avec une initiative originale : le projet « Elles se racontent en couleurs » destiné aux femmes en situation de précarité sociale. Cette action culturelle, sous forme d’ un atelier d’auto-portait, a été accompagnée par une artiste peintre Kler Dardel. Un portrait d’elles telle qu’elles se voient, un autre telle qu’elles se rêvent… L’une des motivations à cette action a été le travail sur l’image de la femme pour la réhabiliter.« L’art est un outil qui permet aux personnes de se reconstruire, de se libérer émotionnellement, de prendre confiance en soi » a déclaré Mme Jacqueline Lauret, adjointe au Maire de La Possession.

L’un des secrets de la réussite de ce projet tient également à la participation de travailleurs sociaux à cet atelier. L’objectif : changer le regard de ces femmes sur elles même et le regard des autres sur ces femmes ! Une reconnaissance, un partage du savoir-faire Réunionnais auprès des acteurs et partenaires nationaux, qui hissent notre Territoire comme un véritable vecteur de culturalité. « Une performance sur le volet de l’innovation sociale! » indique très fière, la mairie de la Possession.