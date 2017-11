Une semaine de mobilisation contre le diabète à La Réunion

A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète du 14 novembre 2017, La Mutualité de La Réunion organise une série de manifestations et de conférences, consacrées aux diabétiques et à leurs proches. Avec en point d’orgue, deux journées phares de lutte contre le diabète, le 14 novembre 2017 dans le quartier des Camélias et le 18 novembre 2017 au Square Labourdonnais, à Saint-Denis. Au programme, dépistage, prévention, ateliers, conférences et informations du public, autour d’animations festives!

Le Diabète, véritable fléau Réunionnais

La Réunion est la région de France, la plus touchée par ce fléau. Près de 10% de la population réunionnaise bénéficie d’un traitement contre le diabète, soit plus de 80 000 personnes. En comparaison, c’est deux fois qu’en métropole. Dans l’Île, la maladie se déclare plus jeune, les femmes et les populations défavorisées sont les plus touchées. Chaque année, près de 4 200 Réunionnais sont admis en Affection Longue Durée (ALD) du fait d’un diabète. Alors que 1/3 des patients ignorent encore leur maladie ! Les complications dues au diabète engendrent amputations, dialyses, complications cardio vasculaire et au final, environ 220 décès par an. Un fléau qu’il faut endiguer au plus vite…

La Mutualité de La Réunion, acteur et partenaire d’associations locales

La Mutualité de La Réunion est avant tout une entreprise sociale, au service des Réunionnais. Appliquant les principes de l’économie sociale et solidaire, elle réinvestie une part des excédents commerciaux, dans des actions de terrain caritatives et de prévention, tout au long de l’année.

Avec son partenaire associatif l’ADN 974, La Mutualité de La Réunion entend relever le défi d’une prévention efficace et d’une meilleure qualité de vie, pour les patients.

Le 14 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, un nouveau bâtiment dédié à la Promotion de la Santé, CITEDI Doret, dans le quartier des Camélias sera inauguré officiellement. L’association ADN 974 en bénéficiera afin de mener au mieux, sa mission d’aide et de soutien de la population du quartier des Camélias, notamment sur les thématiques de l’encadrement santé par le sport, de l’accompagnement des séniors et encore, de la prévention solaire.

Programme de la semaine de mobilisation contre le Diabète

10 Novembre 2017 : Conférence Débat grand public, Salle Vladimir Canter, à

Saint-Denis, de 18h30 à 20h. « Guérir du diabète de type 2 », par le Docteur

GREGOIRE LAGGER.

Ses recherches actuelles portent sur l’accompagnement à la guérison de patients

diabétiques de type 2, par une approche d’Education Thérapeutique. Il est l’auteur du

livre éponyme, aux Editions Ovadia, sorti en 2014, ainsi que de nombreuses

publications scientifiques de médecine générale.

14 Novembre 2017 : Journée Mondiale du Diabète – Quartier des Camélias.

En matinée, dépistage du diabète et animations autour de stands d’informations

nutrition au « Bazar Fruits et Légumes Frais ». Toute la journée, activités gratuites

sur inscription, à la CITEDI Doret, atelier cuisine, gymnastique, danse, relaxation…

Un évènement désormais attendu, la JFSD revient pour sa 7ème édition le 18 novembre 2017, au Square Labourdonnais de Saint-Denis.

Toute la journée, informations nutrition, animations et activités au « Village Tout avec MUTA et Partenaires ». Mais aussi danses, théâtre d’impro, loteries…

En matinée, dépistage du diabète et conférences-témoignages des bénévoles militants des réseaux. Dans l’après-midi, concerts gratuits de Génération RUN STAR et de MISSTY.

Pour tous renseignement ou inscriptions contacter le : 0262 974 700