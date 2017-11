Une substance cancérogène dans nos aliments

Le récent rapport de Générations futures révèle qu’il y a du glyphosate dans nos aliments. Sur les 30 échantillons analysés par cette association de défense de l’environnement, 16 continent du glyphosate. Ce sont notamment le cas des céréales Kellogs, Weetabix, Leader Price et Granola, des lentilles vertes (qui ont le taux le plus élevé) et des haricots rouges Vivien Paille, des pois chiches Saint Eloi, des pâtes Garofalo…

Cette molécule est pourtant dangereuse pour la santé selon François Veillerette, directeur et porte-parole de Générations futures. Cela, bien que le taux contamination ne dépasse pas le seuil réglementaire. Le centre international de recherche sur le cancer (Circ) de l’OMS le considère « probablement cancérogène » pour les êtres humains.

Savez-vous pourtant que l’Union européenne n’autorise pas l’utilisation de pesticides qualifiés de « cancérogènes certains ou probables« ? Savez-vous également qu’une autre étude avait déjà révélé l’exposition du corps humain au glyphosate? Tout cela pour ainsi dire que les êtres humains s’exposent davantage au danger.