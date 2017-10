USA-Elle est agressée et ko, ils prennent des selfies au lieu d’appeler les secours[VIDÉO]

Une vidéo de surveillance choquante montre le moment où une femme de Pittsburgh a été assommée par un homme sur un trottoir animé, mais ce n’est pas le pire.

La vidéo montre également la femme qui est à terre, photographiée et dépouillée par des « spectateurs », et ils vont y compris faire des selfies alors qu’elle est inconsciente au sol.

« Ils ne traitent pas les animaux comme ça. Ils ne traiteraient pas un chien de cette façon » , a déclaré la mère de la victime à CBS jeudi . « C’est dégoûtant. Ma fille avait besoin d’aide. »

L’incident inquiétant a été filmé dans le quartier Beechview de Pittsburgh. La vidéo date d’un mois, mais n’a pas été diffusée avant cette semaine.

Dans la vidéo, la femme semble s’approcher de son agresseur pendant une brève seconde avant de recevoir un coup de pied et un coup de poing. On peut alors voir un groupe d’hommes qui se dirigent vers elle avec leurs téléphones portables à la main, en prenant des photos et des vidéos alors qu’elle est inconsciente sur le trottoir.

« Personne n’a appelé les secours pour l’aider », a déclaré une source policière à CBS. « Ils ont dérobé son téléphone alors qu’elle était ko. »

Peu de temps après leur départ, les hommes sont revenus et ont commencé à prendre d’autres photos.

« Un gamin pose à côté d’elle et prend un selfie. » déclare la police

Selon CBS, la victime est un toxicomane connu qui a été arrêté plusieurs fois dans le passé, principalement pour des substances illégales.