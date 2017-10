USA – Ils laissent mourir leur fils dans son youplala

Les autorités américaines ont inculpé un couple d’Iowa du meurtre de leur fils de 4 mois, dont le corps infesté d’asticots a été retrouvé dans son trotteur youplala en plein milieu de l’appartement familiale.

Cheyanne Harris, 20 ans, et Zachary Koehn, 28 ans, ont été inculpés mercredi du meurtre de leur fils, Sterling Koehn. Leur audience préliminaire est prévue pour le 2 novembre.

Les autorités disent dans les dossiers judiciaires que les policiers et les médecins sont intervenus dans l’appartement du couple le 30 août, et ils ont trouvé Sterling mort dans son trotteur youplala. Le médecin légiste a trouvé dans ses vêtements et sa peau des asticots qui indiquaient qu’il n’avait pas changé de couche, ni pris de bain, ni été retiré du youplala depuis plus d’une semaine.