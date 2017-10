USA – Un couple qui a survécu à la fusillade à Las Vegas meurt dans un accident de voiture

Un couple qui ayant survécu à la fusillade de Las Vegas a été tué dans un accident de voiture à moins d’un kilomètre de chez lui.

Dennis Carver, 53 ans, a sauté sur sa femme Lorraine, 52 ans, pour la protéger des balles du tireur Steve Paddock lors du festival de musique country Route 91 Harvest plus tôt ce mois-ci à Las vegas.

Le couple qui avait été à l’avant de la foule en regardant le chanteur Jason Aladean jouer quand Paddock a ouvert le feu de sa chambre d’hôtel Mandalay Bay – attendait une accalmie dans les tirs avant de courir pour sauver leurs vies.

Un homme debout à côté du couple a été touché par les balles de Paddock, mais les Carvers ont réussi à s’échapper indemnes. 59 personnes ont été tuées dans le massacre et plus de 500 blessées.

Deux semaines plus tard, le couple se rendait à leur domicile dans le comté de Riverside, en Californie, lorsque leur voiture heurta une portique en métal et s’enflamma. Ils ont tous deux été tués dans l’incendie de leur véhicule.

Leur fille aînée, Brooke, 20 ans, a maintenant parlé pour la première fois de la double tragédie qui a touché sa famille.

Elle a déclaré au Las Vegas Review Journal que le couple avait retrouvé une nouvelle vie suite à son épreuve à Las Vegas.

« Après la fusillade, ils ont entendu parler de toutes les personnes dont ils se souciaient le plus, ils étaient tellement heureux », a-t-elle dit.

« Les deux dernières semaines de leur vie étaient vraiment passées à vivre dans l’instant présent ».

Elle a dit que son père avait envoyé un bouquet surprise de roses «pour donner à ma mère une raison de sourire après le carnage de Las Vegas».

Mme Calver a posté une photo des fleurs sur Facebook avec ce doux message: «J’ai le mari le plus incroyable, non seulement il m’a protégé pendant le massacre à Las Vegas et m’a guidé vers la sécurité, mais il m’envoie des fleurs aujourd’hui. Je suis béni. »

« Je jure qu’ils étaient plus amoureux de ces deux semaines que des 20 dernières années », a déclaré Brooke au journal.