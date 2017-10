USA – Un homme admet des actes sexuels sur un bébé de 17 mois

Selon le ministère de la Justice des États-Unis, un homme passera jusqu’à 30 ans en prison pour exploitation sexuelle d’un enfant.

Justin Crandall, 28 ans, a plaidé coupable à la cour fédérale de Binghamton à trois chefs d’exploitation sexuelle d’un enfant ce vendredi.

Les fonctionnaires fédéraux disent que plaidant coupable, Crandall a admis avoir fait des vidéos et des images des agressions sexuels sur un bébé de 17 mois de décembre 2016 à février 2017.

« C’est à cette période, et pendant que la victime était gardée par Jessica Crandall, sa femme dans leur résidence du couple que les crimes auraient eu lieu, selon des documents de la Cour. Justin Crandall faisait des vidéos et des photos de ces agressions sexuels. La police a exécuté des mandats de perquisition à la résidence de Justin et Jessica Crandall et a trouvé des vidéos et des images sexuellement explicites sur le smartphone de Justin Crandall « , selon le communiqué de presse.

Le bureau du procureur dit queJustin Crandall encourt une peine allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement, une amende pouvant aller jusqu’à 215 000€ et une libération surveillée d’au moins cinq ans et jusqu’à vie, pour chacun de ses trois chefs d’accusation de conviction.

La sentence est prévue pour le 23 février 2017 à Binghamton.