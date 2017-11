USA-Une femme accusée d’avoir planifié le meurtre de son mari et d’avoir tué ses deux filles.

Sarah Henderson, 29 ans, est accusée de meurtre pour la mort de ses filles Kenlie, 5 ans, et Kaylee, 7 ans, tôt jeudi matin. Elle a été interpellée vendredi.

« Grâce à l’enquête, nous avons appris que c’était un événement planifié depuis deux dernières semaines », a déclaré le shérif du comté de Henderson, Botie Hillhouse, Sarah Henderson a tué ses filles et également tenté hier de tuer son mari. Sarah a raté son coup et c’est à ce moment-là que son mari a pu lui enlever le pistolet des mains et a appelé les forces de l’ordre.

Le shérif a déclaré que les enquêteurs travaillent toujours sur le motif des meurtres.

« Nous n’avons toujours pas compris pourquoi. Il est encore tôt dans l’enquête et nous avons encore beaucoup de travail à faire « , a-t-il dit. « Nous essayons d’aller au fond des choses »

Hillhouse a déclaré que Sarah a avoué le crime alors que les enquêteurs l’interrogeaient. Jusqu’à présent, il a dit qu’elle n’a montré aucun signe de remords. Son mari, Jake Henderson, a également été interrogé mais a été relâché plus tard. Il n’est pas le père biologique des filles.

Le shérif ne voulait pas parler de la preuve trouvée dans la maison de la famille, mais a dit que tout semblait s’accumuler.

« Nous ne pouvons pas entrer dans beaucoup de détails en ce moment parce que c’est encore les premières étapes de l’enquête et nous ne voulons pas nuire à l’enquête. Mais tout vient ensemble. »

Sarah Henderson est actuellement sous surveillance à la prison du comté car jugée suicidaire. Le shérif a dit que c’est un protocole standard pour les personnes qui sont accusées d’infractions graves jusqu’à ce qu’un professionnel de la santé puisse donner le feu vert.

Elle sera interpellée à la prison et son lien sera établi. L’affaire sera ensuite envoyée au bureau du procureur et soumise au grand jury pour un acte d’accusation.