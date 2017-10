USA – Une mère accusée d’avoir tué ses bébés en les faisant cuire vivants au four

Une maman d’Atlanta est accusée d’avoir tué ses fils de 1 et 2 ans en les faisant cuire vivants dans un four, puis d’envoyer des images à leur père.

Les enquêteurs disent que Lamora Williams a entassé les garçons – Ke’Younte Penn, 2 ans et Ja’Karter Williams, 1 an dans le four peu après minuit le jeudi 12 octobre, selon la Atlanta Journal Constitution.

Un mandat pour son arrestation affirme que la mère célibataire, âgée de 24 ans, a tué les jeunes «en les plaçant dans un four et en l’allumant», rapporte le journal.

La cause officielle de la mort est en attente d’une autopsie.

Williams a appelé le père des garçons, Jameel Penn, vendredi soir pour lui montrer la vidéo en direct de la scène du crime – y compris les enfants couchés brûlés sur le sol – qui l’a incité à appeler le 911.

« Je n’ai plus d’âme », a déclaré le père en deuil lors d’une veillée de samedi, selon le Journal Constitution. « Ja’karter, Keyante, mon monde, mon tout. Je suis perdu. »

Williams a été arrêté sur des accusations de meurtre crime samedi 14 octobre et détenue dans la prison du comté de Fulton. Elle a dit aux policiers qu’elle a laissé les enfants sous les soins d’une gardienne et a trouvé les enfants morts quand elle est rentrée à la maison vendredi soir.

Les parents ont déclaré au Journal de la Constitution que Williams souffrait d’un trouble mental non diagnostiqué.

Sa fille de 6 ans a été confiée aux membres de sa famille, selon la police, mais on ne savait pas exactement où se trouvait son quatrième enfant.

Williams n’a pas montré de compassion à sa première comparution devant le tribunal lundi.