Usher serait poursuivi pour avoir transmis l’herpès à 2 femmes et 1 homme

Le populaire chanteur américain Usher serait poursuivi par deux femmes et un homme. Ils l’accusent de leur avoir transmis l’herpès et de ne pas avoir averti qu’il était porteur de cette infection.

C’est l’avocate Lisa Bloom, qui défend également Blac Chyna dans le dossier de sa séparation avec Rob Kardashian, qui représentera les trois demandeurs.

La poursuite devrait être formellement déposée lundi, en Californie.

Selon le Daily Mail, Mme Bloom aurait affirmé que les trois présumées victimes auraient eu des contacts sexuels avec le chanteur après l’année 2012.

L’une des deux femmes devrait être présente à une conférence de presse qui aura lieu lundi prochain afin de clarifier la situation entourant la poursuite.

Selon le magazine People, le chanteur de 38 ans aurait versé une somme de 1,1 million à une autre femme à qui il aurait aussi transmis l’herpès en 2012, afin d’éviter un procès.

De plus, le chanteur du méga succès Yeah! savait, selon son styliste, qu’il était porteur de cette infection depuis 2010, toujours selon People.

Selon les lois de l’État de la Californie, une personne étant porteuse d’une maladie transmise sexuellement doit en informer son partenaire sexuel avant toute relation, sans quoi des poursuites peuvent être intentées.

©people ©Dailymail