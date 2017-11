Vandalisme et actes incivilité à la grotte des Premiers Français

Le site de la Grotte des Premiers Français étant caractérisé par la mise en valeur des arbres et des plantes endémiques de La Réunion, un constat déplorable et alarmant a été annoncé ce mercredi 25 octobre par le Pôle Développement Durable de la commune. 20% de la plantation ont été volés.

Sur les 1000 arbustes et 200 arbres plantés, 20% ont été volés.

Il est un fait que ces actes d’incivilité sont récurrents sur le site de la Grotte des Premiers Français : vols ou encore prélèvements de l’écorce pour un usage médicinal… aucune chance n’est laissée aux végétaux fraîchement plantés.

Manioc bord de mer, muguet péi vert, bois quivi, bois d’olive noir, bois d’olive blanc, bois de joli cœur… coupés, piétinés ou tout bonnement disparus.

Pour l’heure, pas moins de 243 arbres ont dû être remplacés générant un plus de 2 200 euros de dépenses. De ce fait, Virginie Péron, élue déléguée à l’environnement a tenu à tirer la sonnette d’alarme et veut sensibiliser la population contre le vandalisme. L’objectif : faire prendre conscience de l’ampleur des conséquences environnementales et financières liées à ces actes. Elle appelle donc au respect du parc de la Grotte des Premiers Français et de ses végétaux.

Afin de préserver le site historique, grâce auquel la ville s’est classée 4ème au concours Lumières 2017, la Mairie de Saint-Paul s‘engage à replanter tous les arbres vandalisés. Mais rappelle que cela a un coût supporté par les contribuables d’autant qu’à partir du 18 décembre prochain, toute la charge reviendra à la collectivité.