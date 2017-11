« Les élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie et moi-même, tenons à exprimer notre profonde consternation face au vandalisme de la librairie Lacaille à Sainte Clotilde qui a eu lieu pendant la soirée d’Hallowen. Ces actes scandaleux sont malheureusement de plus en plus fréquents dans les commerces. Ils doivent être condamnés avec la plus grande fermeté.

J’invite les entreprises qui sont les victimes de ces incivilités à se rapprocher de nos Maisons de l’Entreprise pour bénéficier de conseils gratuits d’experts »

Ibrahim PATEL

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie