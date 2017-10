Vendredi 20 octobre 2017, une journée au pour colorer le Monde

De 9h00 à 17h00 au musée du sel de Saint-Leu, une journée d’activités pour les enfants, jeunes de 6 ans et +

Partenariat entre l’équipe du musée du sel et des associations de Saint-Leu qui interviennent dans le domaine éducatif

Au programme :

– Visite guidée « Histoire(s) du sel et des enfants »

– Ateliers d’activités manuelles, artisanat, « Zistoirs lontan »

– Discussions autour des droits de l’enfant, les droits des filles et des garçons

– Participation au tournage de clip vidéo « Flash mob pour colorer le Monde », chanson des élèves du collège Pointe des Châteaux, Saint-Leu

Prix en euro Participation de 10€ par enfant (5€ pour les résidents de Saint-Leu) pour le repas et les interventions des professionnels (professeur de danse et équipe de tournage) (Mise à disposition gratuite du site et bénévolat des associations) Ville 97436 Saint Leu Numéro de téléphone 0692 88 90 42

