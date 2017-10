Venez en aide a un chien qui a besoin de voir le véto

Bonjour , je poste cette annonce pour un aide a notre chien spyck de 8 ans il est vieux moi et mes parents on pas les moyen de payer un veterinaire il soufre de cranpe ou d’une autre chose on c’est pas vraiment et on le regarde soufrire sa nous fait mal au coeur si quelqu’un de gentille pourai nous aidez on est au rsa mes parent son vieux et nous avon pas les moyen on souhaiterai l’aidez svp pour juste le faire voir a un veterinaire et on essaye de se debrouiller pour les medicament s’il il doit en avoir on a juste besoin de le faire voir a un veterinaire il a grandi avec la premiere fille on est vraiment attaché . Pas de plaisentain svp

Ville 97460 Saint Paul Numéro de téléphone 0692180066

