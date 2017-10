VIDEO / Les nouveautés de la continuité territoriale

Cet après midi, la Région Réunion a dévoilé les nouveautés 2017/2018 du dispositif de la Continuité Territoriale.

Selon Didier Robert , président de la Région : « ce nouveau dispositif sera créé à destination des lycéens, « Erasmus Océan Indien », de se déplacer plus simplement dans la zone Océan Indien (Iles et les grands pays, comme l’Afrique, l’Australie). Les lycéens pourront faire des échanges avec d’autres jeunes des pays, dans le cadre de l’ouverture des réunionnais sur le monde.La démarche sera faite en concertation avec les lycéens , les établissements et la Région », indique Didier Robert

Yolaine Costes, conseillère régionale, a pour sa part dressé le bilan de la liaison Métropole/Réunion, lancé l’année dernière : « il y a eu de grosses demandes en matière de remboursement, car au tout début, les relations avec les mandataires étaient difficiles, et les dossiers renvoyés à la Région non complets, ce qui a entraîné des retards. Actuellement on est en train de travailler dessus, et nous nous ferons accompagner par un cabinet spécialisé, aux horaires adaptés au décalage horaire. Nous aiderons aussi les réunionnais en vacances pour qu’ils aient une file prioritaire au Conseil Régional pour constituer le dossier, et ainsi n’avoir plus qu’à envoyer le ticket d’embarquement pour démarrer le processus de remboursement. »

ENTRETIENS SIGNES JACQUES MARIN