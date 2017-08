VIDEO / Hommage à David Huet, une vie consacrée au devoir de mémoire Sarda Garriga

Hier, un vibrant hommage littéraire et artistique a été rendu à David HUET, Président de l’Association « LES AMIS DE SARDA GARRIGA ». Ce grand romancier du patrimoine de la Réunion a beaucoup oeuvré pour réhabiliter l’image de Sarda Garriga, acteur de l’abolition de l’esclavage.Cet hommage lui a été rendu par Jules LUCAS de L’Association les amis de SARDA GARRIGA, et par Christian VITTORI de l’Académie Réunionnaise : Arts et Lettres de la Réunion

Le combat de David Huet a toujours été de faire célébrer le 20 Décembre, date historique pour la Réunion. D’ailleurs, son association « Les amis de SARDA » a pour objet « de maintenir le devoir de mémoire historique pour l’œuvre accomplie dans l’abolition de l’esclavage à la Réunion par SARDA GARRIGA. Depuis 2003, il est resté président jusqu’à ce jour. Le Conseil d’administration a élu un bureau présidé par Jules LUCAS, secondé par Liliane PERFILLON et Edy MOTHE Ses perspectives sont l’organisation des foulées de la liberté SARDA GARRIGA avec l’aide de Jean Louis PRIANON, d’effectuer des prestations musicales et un dépôt de gerbes chaque 20 décembre à la stèle. Cette année, sera menée la création d’un outil pédagogique ainsi que l’organisation d’un voyage à Mesnil sur Estrees et à Pezilla, pour prospection, et qu’une médiathèque porte le nom de David Huet avec une salle « Sarda Garriga »

Tribune de Jules LUCAS

« Tous le Réunionnais, de quelque origine qu’ils soient, vont le 20 décembre avoir une pensée pour ceux qui ont eu à souffrir de cette abomination que fut l’esclavage. Dans l’opulence, ou dans la misère, chaque homme, chaque femme habitant ce petit caillou qu’est la Réunion devront se souvenir de cette époque pendant laquelle, moins considérés que des animaux, leurs ancêtres ont connu, ont vécu, ou plutôt survécu, dans des

conditions d’asservissement inouïes, sans aucune considération de la part de la plupart de ceux qui les avaient achetés pour, en confisquant leur humanité, les transformer en bêtes de somme.

Et cela a duré deux cent quarante et une années, de 1729, date à laquelle la Compagnie des Indes Orientales fera transporter à Bourbon le premier contingent vraiment important d’esclaves achetés en Afrique, jusqu’à la date du 20 décembre 1848, où la liberté leur fut enfin accordée.

Pendant toute cette période, que de combats durent être livrés pour enfin mériter cette liberté !

C’est en 1848 que furent enfin promulgués les décrets, rendant à ces hommes une liberté qu’on leur avait confisquée. Mais pour que cette promulgation ait force de loi, il fallait qu’elle le fût par un homme auquel des pouvoirs exceptionnels soient attribués. Les premiers pressentis, ils furent trois, refusèrent cette mission qui leur paraissait hasardeuse. Il fallut donc en trouver un autre. C’est alors que dans les ministères parisiens on s’est souvenu d’un homme qui avait souvent manifesté ses convictions d’anti esclavagiste.

Cet homme c’était un certain Sarda-Garriga, qu’un de ses amis abolitionniste du nom d’Arago réussit à convaincre qu’il avait une mission sacrée à remplir, à savoir aller libérer les esclaves à la Réunion.

Une mission qu’il acceptera et qui va l’amener le 13 novembre 1848 en vue des côtes de la Réunion.

Mais il ne débarquera pas ce jour là sur la terre réunionnaise préférant pour cela attendre le lendemain 14 pour ce faire. Le 13 octobre 1848 étant un vendredi, on peut toujours supposer que cet homme était un peu superstitieux. Mais cela n’enlève rien à ses mérites. Il est bien celui qui, calmant les esprits et accordant les points de vue, arrivera à accomplir cet acte de grande justice : accorder la liberté à 60000 esclaves. Rendre leur dignité à des hommes qui jusque là avaient vécu enchainés et sans espoir d’une vie meilleure. Aussi les vingt et un coups de canon qu’il fit tirer ce jour du 20 décembre pour saluer l’aube nouvelle qui se levait pour ces milliers d’hommes n’étaient-ils pas superflus. Aujourd’hui, pour beaucoup de Réunionnais, cet homme reste un inconnu. Pendant très longtemps la tombe de Sarda Garriga est restée abandonnée dans le cimetière d’Heudreville.(Commune de Mesnil sur ESTREES à une trentaine de km d’EVREUX Ce n’est qu’en 1989, et après bien des recherches, qu’elle fut retrouvée et restaurée grâce au zèle de l’Académie de La Réunion. Une pierre tombale rappelant son souvenir y fut alors érigée afin que le passant puisse savoir qui repose à cet endroit. Un buste trône dans la cour de la mairie et un musée SARDA occupe le premier étage.

Au barachois, là où il a débarqué, on peut voir un énorme galet sur lequel quelques mots rappellent son arrivée sur la terre de la Réunion

Mais il faut beaucoup d’attention pour distinguer ce rocher que rien ne signale à

l’attention des passants. Cependant il est à signaler que depuis quelques années, un groupe, s’étant constitué en

association, se fait une devoir chaque vingt décembre de fleurir ce modeste galet et rendre ainsi un hommage mérité au grand homme que fut Sarda-Garriga. Cette année ce sera également chose faite.

La municipalité réunit chaque 20 décembre à 10 h autour de ce monument 80 à 100 officiels du département, dont le Préfet, pour honore leur mémoire et passent indifférents devant le gros galet stèle de SARDA Commissaire de la République libérateur de 60 000 esclaves, puis Gouverneur de 1848 à 1850. »