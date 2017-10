VIDEO / Les 9-13 ans formés au code informatique par Orange

Accompagner les marmailles réunionnais vers les métiers de demain, tournés vers le digital, voilà l’objectif d’Orange actuellement dans les écoles.

Hier, l’opérateur s’est occupé d’enfants du collège les ALIZES pour une journée d’atelier d’initiation au codage informatique et à la programmation robotique.Dans le cadre de son engagement sociétal et grâce à la mobilisation de ses salariés, Orange propose un dispositif d’accompagnement humain unique en France sur le codage informatique. Des milliers d’enfants bénéficient de sessions d’ateliers ludiques d’initiation au codage informatique et à la robotique jusqu’au19 octobre.

REPORTAGE VIDEO

Orange amplifie son engagement en démultipliant son dispositif d’ateliers dans 36 villes, en métropole, Guadeloupe, Guyane, et La Réunion.

 Près de 4500 enfants découvrent de manière ludique que la maitrise du numérique est accessible à tous et pas uniquement aux experts informatiques.

 53 journées d’ateliers sont déployées pour 3000 collégiens de France, et 1500 enfants de salariés sur les sites Orange.

 Plus de 1200 coaches salariés volontaires d’Orange participent à ce dispositif ouvert à l’ensemble des 95 000 salariés d’Orange en France

 De nouveaux modules d’apprentissage du code avec Scratch, et d’initiation à la programmation robotique avec Thymio sont proposés, ainsi qu’une démonstration du circuit d’intelligence artificielle avec 12 robots en interaction.

Le codage, un domaine encore peu maitrisé par les Français

Le codage, un domaine encore peu maitrisé par les Français mais dont les enjeux pour les années à venir sont reconnus.

Selon une étude réalisée par Kantar TNS pour Orange en septembre 2017 :

 1 français sur 2 considère qu’apprendre le codage est aussi important qu’apprendre une langue étrangère.

 77% des Français ont déjà entendu parler du codage mais 20% seulement ont une idée claire de ce que c’est.

 Pour 3 français sur 4, il est essentiel de connaitre le codage pour les métiers de demain, notamment dans les 10 ans à venir. 43% pensent que le codage sera utile à la fois dans tous les corps de métier et dans la sphère personnelle dans les 10 ans à venir et déjà près de 6 français sur 10 considèrent que tous les enfants devraient apprendre à coder à l’école.

Préparer les compétences de demain

65% des écoliers pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n’existent pas encore. Aujourd’hui première entreprise du numérique en France, Orange accompagne les transformations digitales de demain. Au travers des ateliers, les enfants apprennent à construire une pensée logique et participent à une expérience centrée sur le travail en équipe. Le programme participe également à la transformation digitale des salariés Orange, offrant à chacun l’opportunité d’apprendre et de partager son expérience de façon très concrète. Pour que le numérique ne soit jamais un obstacle mais une opportunité de développement personnel, Orange aide chacun à s’approprier les codes et la créativité du monde digital et veille à un usage responsable de ces technologies