on m a volé entre le 16 et le 31 juillet dans ma voiture dans boucles d’oreilles créoles torsadées en or 18 carats dans une pochette, d’une très grande valeur sentimentale (elles ont 20 vingt ans) une récompense sera offerte à la personne qui nous aidera à les récupérer

Ville 97440 Saint André Numéro de téléphone 0692437571

