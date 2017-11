Vol de mini pelle kubata u25-3alpha

Bonjour on a volé mini pelle avec un camion crue dans la zone du chaudron le 21 août suite a une hospitalisation de mon père pour un cancer du pancréas le chauffeur du camion a ouvert le portail en plein jour et a chargé la mini pelleteuse et le marteaux merci j’arrive de métropole et voilà valeur 37mille€ mon père a travaillé toute ça vie dur dur il est dans sont lit et il demande on a trouvé la mini pelleteuse merci de nous aider

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692877518

Envoyer un email