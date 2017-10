Je me suis fait voler ma sacoche de couleur marron clair à Duparc hier après midi il y avait ma carte vitale, mes permis de bus et voiture, mes cartes bleu et À de la poste plus ma clef de voiture de marque Seat et c’est le seul que j’ai. Si quelqu’un le trouve veuillez me contacter aux numéros que j’ai mis dessus svp et c’est Mr thevenin Jean Mickaël. Merci

Ville 97438 Sainte Marie Numéro de téléphone 0692188801/0692222351

