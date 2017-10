On m’a volé ce matin sur la plage de Saint Pierre un sac en tissu noir et blanc contenant une serviette microfibre violette, une chemisette et mes clefs sur un porte clé vert. Aucun objet de valeur, le sac a sans doute été jeté près du front de mer. Si vous le trouvez ou juste les clefs, merci de m’appeler au 0693476999

Ville 97410 Saint Pierre Numéro de téléphone 0693476999

Envoyer un email