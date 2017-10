Tentative de suicide sur le Pont Vinh San

Il était 6h30 quand une dame a tenté d’enjamber le pont Vinh San , à l’entrée du pont, en direction de Ste Marie. Selon un auditeur, elle a garé sa voiture, a commencé à enjamber le pont sur la partie non encore équipée des poteaux et des filets… avant de se raviser, en pleurs, de s’asseoir près de sa voiture et de téléphoner. Les secours ont été prévenus.